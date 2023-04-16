Hünerli kadınlar hem üretiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar

El sanatları kurslarına yoğun ilgi gösteren Bayburtlu kadınlar, mahalle odaları ve okullarda açılan atölyelerde bir araya gelerek, usta öğreticileri eşliğinde havlu, kanaviçe, iğne oyası, namazlık, çanta, fular gibi el işlemeleri yapıp vakitlerini değerlendiriyorlar.

15 kursiyerle birlikte ortaya güzel işler çıkardıklarını söyleyen usta öğretici Gül Sansu, el sanatlarına meraklı tüm kadınları Gençlik Merkezinde bulunan El Sanatları kursuna katılmaya davet etti.

2 senedir kursa devam eden Nihal Erol isimli kursiyer hocasından birçok şeyi öğrendiğini belirterek, "2 senedir bu kursa geliyorum, severek devam ediyorum. Bazen örgü, bazen tel kırma yapıyorum. Şimdi de kızıma yelek örüyorum" dedi. Rölyef, altın işi, boyama, tel kırma, dantel gibi işleri 4 senedir geldiği kursta öğrenip pekiştirerek el sanatlarında ustalaşan Şule Durulmuş, "4 senedir bu kurstayız ve her gün değişik el sanatlarıyla uğraşıyoruz. Şu an bohça için tel kırma yapıyorum. Rölyef, altın işi, boyama gibi değişik sanatlarla uğraşıyoruz ve sanatları burada öğreniyorum. Kursumuzda arkadaşlarla gayet güzel bir iletişimimiz var, günümüz bu şekilde güzel geçiyor" diyerek konuştu.

Kadınların ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunduklarını kaydeden usta öğretici Gül Sansu, kadın dayanışmasının da önemine dikkat çekti. Zamanları olan ve el sanatlarını öğrenmek isteyen tüm kadınları kursa davet eden Sansu, "Gençlik Merkezinde, 15 kursiyerimle beraber ortaya güzel işler çıkarıyoruz. Burada çeşitli el sanatlarına dair teknikler uyguluyoruz. Rölyef yapıyoruz, dantel, kanaviçe, tel kırma, altın işi, boyama yapıyoruz. Aklımıza gelebilecek bütün el sanatlarına dair tüm teknikleri burada uygulayabiliyoruz. Ev ekonomisine de kadınlarımız katkıda bulunuyorlar, bunun için çok mutlu oluyorum. Kadın dayanışması, kadın birlikteliği çok önemli. Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkesi kursumuza bekleriz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kadınların tasarladığı el emeği göz nuru ürünlerin yılsonunda sergilenmesi planlanıyor.



Öznur Demir



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