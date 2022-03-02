Hurda deposunda patlama: 2 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Yangının itfaiye ekiplerinin ilk belirlemesine göre doğalgaz kaçağından kaynaklandığı iddia edildi. Öte yandan, depoda ve çay ocağında bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Hakan Gönül - Ali Kamur

