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Hurda malzeme yangınından çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Hurda malzeme yangınından çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Hurda malzeme yangınından çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hurda malzemelerin atıldığı boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında lastik malzemelerin yanması sonucu çıkan siyah dumanlar gökyüzünü bulut gibi kapladı.

Hurda malzeme yangınından çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı - Tıkla İzle

Yangın, Manavgat Sanayi Mahallesi Hurdacılar Sitesi arkasında Çeltikçi yolu üzerindeki boş arazide çıktı. Hurda malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında, özellikle lastik ve diğer yanıcı maddelerden çıkan siyah duman Manavgat'ın üzerini siyah bir bulut gibi kapladı. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yangını söndürdü.

Arif Kaplan

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