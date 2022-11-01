Hurda malzeme yangınından çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangın, Manavgat Sanayi Mahallesi Hurdacılar Sitesi arkasında Çeltikçi yolu üzerindeki boş arazide çıktı. Hurda malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında, özellikle lastik ve diğer yanıcı maddelerden çıkan siyah duman Manavgat'ın üzerini siyah bir bulut gibi kapladı. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yangını söndürdü.

Arif Kaplan

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