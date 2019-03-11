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Hurda otomobilde çıkan yangın, yanındaki binayı küle çeviriyordu

Hurda otomobilde çıkan yangın, yanındaki binayı küle çeviriyordu
Hurda otomobilde çıkan yangın, yanındaki binayı küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yok kenarındaki hurda bir otomobilde çıkan ve yanındaki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 yıldır hurda halde duran bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobilin tamamını kaplayan alevler, aracın yanında bulunan binaya da sıçradı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Cihan Atik

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