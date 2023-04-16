Hurda toplayarak geçimin sağlayan adamın sokak köpeği şefkati

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde hurda toplayan Sabri Şahin, sokak hayvanları için de aynı zamanda yiyecek toplayıp biriktiriyor. Hayvanlara oldukça şefkatli davranan Şahin, onları kirlenen eldivenlerini çıkartıp öyle seviyor. Çalıştığı iş yerinde mesai bitiminde oğlunun rahat bir şekilde ders çalışması için babalık görevini yaptığını belirten Sabri Şahin, "Çöp topluyorum boş zamanlarımda. Mesela iş dönüşünde evde boş durmayayım diye. Evde çocuk var, rahat bir şekilde ders çalışsın diye evde durmuyorum. Delikanlı oldu, 15 yaşına geldi. Ona şöyle yap böyle yap dersen ona ayıp olur. Kendi haline bırakıyorum ve babalık görevimi bu şekilde yapıyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Demirci

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