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Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar

Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar
Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi, hurda yığınına dönen kamyonetten yaralı olarak kurtuldu.

Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar - Tıkla İzle

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Hamzallı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 AJ 529, 35 AL 7125, 35 AKJ 836 ve 35 AFF 301 plakalı araçların karıştığı zincirleme kazada tırın önüne kattığı kamyonet hurdaya döndü. Kamyonet içerisindeki sürücü F.C. (36) ve Ö.C. (30) ile M.C. (3) araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Soydemir
 

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