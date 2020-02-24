Hurdacı dükkânında cinayet saniye saniye kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi Altınova Mahallesinde bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yiğit (24), hurdacı dükkanının önünden geçtiği sırada bir motosiklet gördü. Yusuf Yiğit, bunun kendi kayıp motoru olduğunu iddia etti. Bunun üzerine dükkana girerek dükkan sahibi N.Ö. (61) ile tartışmaya başladı. Bir süre konuştuktan sonra Yusuf Yiğit, "10 dakika sonra tekrar geleceğim" diyerek dükkandan ayrıldı. Kısa bir süre sonra sırt çantasıyla dükkana gelen Yusuf Yiğit, konteynırın dışından konuşmaya başladı. O esnada konteynırın içnerisinde bulunan dükkan sahibi N.Ö, belinden çıkarttığı tabanca ile Yusuf Yiğit'e 2 el ateş etti. Yaralanarak kaçmaya başlayan Yiğit, 20 metre sonra asfalt üzerine düşerek kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yoldan geçen vatandaşlar yerde yatan Yusuf Yiğit'i görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genci bölgede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yusuf Yiğit hayatını kaybetti. Polis, silahla ateş eden N.Ö. ve o esnada yanında bulunan A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden silahla ateş açarak Yusuf Yiğit'i öldüren N.Ö., gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "İş yerinize gelip çocuklarınızın yanında sizi de tehdit etselerdi aynısını yapardınız" diyerek kendisini savundu."

Öte yandan polisin yaptığı araştırmada, söz konusu motosikletin gence ait olmadığı ortaya çıktı.

Konteynırın camından genci böyle vurdu

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yusuf Yiğit'in hurdacı dükkanına ikinci kez gelerek, konteynırın kapısında N.Ö. ile konuştuğu görülüyor. Bir süre sonra N.Ö'nün, konteynırın camından çıkardığı silahını Yusuf Yiğit'e doğrultarak ateş ettiği ve gencin can havliyle koşarak kaçtığı esnada yola düştüğü görülüyor. Kanlar içerisinde kalan Yusuf Yiğit'in yerde yattığını gören bazı vatandaşlar Yiğit ile ilgilenirken, N.Ö. ve A.Ö.'nün hurdacı dükkanından çıkarak bölgeden hızla uzaklaştığı görülüyor.

Hakan Gönül - Fatih Çapkın

