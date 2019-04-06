Hurdacılar aracı parçalarken yangın çıktı

Alınan bilgilere göre; Hürriyet mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Site caddesi üzerinde bir hurdacıda ikiye parçalanmak istenilen otomobilin benzin deposu patladı. Oksijen kaynağı alevinin benzin deposuna giden boruya temas etmesi sonucu çıkan yangınına ilk müdahaleyi hurdacılar ve sanayi esnafı yaptı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangın tamamen sönünce hurdacılar aracı parçalamaya devam ettiler.

Cem Kaan Toka - Nadir Korkmaz