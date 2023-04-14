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Hurdacıların tehlikeli ekmek parası mücadelesi

Hurdacıların tehlikeli ekmek parası mücadelesi
Hurdacıların tehlikeli ekmek parası mücadelesi

Depremde binlerce binanın yıkıldığı Malatya’da enkaz kaldırma çalışması sürerken, geride kalan demir yığınları ise birçok kişiye ekmek kapısı oluyor. Enkazda tehlikeye aldırış etmeyen birçok hurdacı, sağlıklarını da hiçe sayarak hurda demir arıyor.

Hurdacıların tehlikeli ekmek parası mücadelesi - Tıkla İzle

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin vurduğu illerden biri olan Malatya'da 44 bini aşkın bina yıkık, ağır hasarlı veya acil yıkılacak statüsünde. Kent merkezinde iş makineleri yıkık binaların enkazlarını kaldırırken, geride kalan molozlar ise birçok insana ekmek kapısı oldu. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen buna aldırış etmeyen yüzlerce kişi, kent merkezindeki enkaz alanlarından geriye kalan molozlardaki demir hurdaları almak için çalışıyor.
Birçok kez görevli polislerin alandan uzaklaştırmalarına rağmen enkaz alanlarına çocukları ile birlikte gelen aileler, iş makinelerinin arasında canlarını da hiçe sayarak demir ve benzeri hurdaları alıyor.

Cahit Özçelik

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