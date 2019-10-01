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Hurdacının duvar ile aracı arasında sıkışıp hayatını kaybettiği kaza kamerada

Hurdacının duvar ile aracı arasında sıkışıp hayatını kaybettiği kaza kamerada
Hurdacının duvar ile aracı arasında sıkışıp hayatını kaybettiği kaza kamerada

İstanbul Ümraniye'de hurdacılık yapan bir kişi, hurda aracına kamyonun çarpması sonucu duvarla aracının arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hurdacının duvar ile aracı arasında sıkışıp hayatını kaybettiği kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza geçtiğimiz hafta sonu Ümraniye'de meydana geldi. Şerafettin İssiyil isimli yaşlı adam, hurdacılık yaparak geçimini sağlıyordu. Ümraniye'de cadde üzerinde hurda aracıyla ilerleyen yaşlı adam, hurda aracını çevireceği sırada kamyon hızla araca çarptı. Hurda aracı ters dönen İssiyil, hurda aracıyla duvar arasında sıkıştı. Ağır yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzzet Aydın
 

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