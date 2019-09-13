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Hurdacıya iş yerinin önünde silahlı saldırı

Hurdacıya iş yerinin önünde silahlı saldırı
Hurdacıya iş yerinin önünde silahlı saldırı

Samsun'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı dükkanı bulunan Sezgin Ç. (39) iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan, Sezgin Ç.'nin otomobiline de ateş açarak kaçtı. Tabancayla açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan Sezgin Ç., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sezgin Ç., kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek, "Yüzünde sağlıkçıların kullandığı maske vardı. Yanıma gelip 'Hurda alıyor musun?' diyerek tabancayla ateş açıp kaçtı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Muhammer Ay
 

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