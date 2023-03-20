Hurdalık alanda çıkan yangın hortum deposuna sıçradı, 2 araç kullanılamaz hale geldi

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi, 5. Kanal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan hortum deposuna sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler hurda deposunun bitişiğine park edilen iki aracı da sardı. Durumu gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin kendi deposuna sıçradığı gören iş yeri sahibi ise göz yaşlarını tutmazken, depoya girmeye çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, park halindeki iki araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ahmet Burak Öztürk



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