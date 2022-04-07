Hurdalık alandaki yangın rüzgârın etkisiyle etrafa yayıldı

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde Arif Kanlıdere'nin hurdalarını depoladığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hurdalık alanın tamamına yayılan alevler paniğe neden oldu. Yükselen dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hurdaların sahibi Arif Kanlıdere, alanın etrafında bulunan çöplerin temizletilmesi için görüşme yaptıklarını, ancak çöplerin temizlenmediğini bu yüzden yangın çıkmış olabileceğini iddia etti. Bir başka vatandaş da, kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını öne sürdü.



Mehmet Basmacı

