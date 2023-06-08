Hurdalık değil, İzmit Körfezi'nin dibi

Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu kirlilik tehdidi ve müsilaj krizinin sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarından özel sektöre kadar çok paydaşlı Marmara Denizi Eylem Planı Haziran 2021'de ilan edildi. Eylem planı içerisinde de Marmara Denizi'ni sağlığına kavuşturma misyonuyla Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı'nın oluşturulması kararlaştırıldı. Bu çerçevede farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Haziran Marmara Denizi Günü ilan edildi. Bu çerçevede Marmara Belediyeler Birliği, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Orman Müdürlüğü ortaklığında Gölcük Değirmendere Vapur İskelesi'nde biyoçeşitlilik temasının vurgulandığı program düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 9 günde 5 ton atık çıkarıldığı belirtildi. Çalışmalar yapılırken denizden çıkarılan bazı ilginç eşyalar da sergilendi. Özellikle denizden çıkarılan market arabasını görenler şaşkınlık yaşadı. Etkinlik, denizden toplanan hayalet ağların çıkarılmasıyla son buldu.

“Marmara'nın farklı noktalarında bu çalışmalar gerçekleştiriliyor”

Marmara Denizi Günü ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Marmara Denizi günü aslında müsilajla ilgili çalışmalar çerçevesinde ilan edilen eylem başlıkları takip edilirken ortaya atılan fikirlerden biriydi. Marmara Denizi günü ilan edelim, o gün bir yandan farkındalık çalışmaları gerçekleştirelim, diğer yandan da eylem başlıklarına tekabül eden konularla ilgili birtakım etkinlikler gerçekleştirilelim denmişti. O çerçevede yürütülen bir çalışma. Şu anda Marmara Belediyeler Birliği olarak Marmara'nın tamamında farklı farklı noktalarda bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Belediyelerimizle ve ilgili kamu kurumlarıyla koordine olduk. Biz burada, onlar kendi bulundukları bölgelerde denizden hayalet ağları çıkartıyorlar. Hayalet ağların denizden uzaklaştırılması konusu, eylem planında Tarım Bakanlığı'nın görev alanına giriyordu. Tarım Bakanlığımız, İl Tarım Müdürlüğümüz aracılığıyla şu anda Marmara'nın tamamında bu faaliyete öncülük ediyor, belediyelerimizle birlikte. Eylem başlığına tekabül eden diğer alt başlıklarda da gerek farkındalık çalışmaları gerekse diğer etkinlikler hayata geçiriliyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlatılan etkinlikler bugüne kadar devam etti. Yaklaşık yüz kadar etkinlik, bazıları sempozyum, bazıları farkındalık çalışmaları, bazıları da burada gördüğünüz gibi eylem başlıklarına dönük çalışmalar olarak devam ediyor” diye konuştu.

“Denizden çıkan garip şeyler görmüştük, market arabasında mantık aramamak gerekiyor”

Denizden çıkan bazı eşyaların bir mantığı olduğunu fakat market arabası çıkmasında mantık aranmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Şimdiye kadar denizden çıkan garip şeyler görmüştük. Mesela ayakkabı çıkıyor, bir mantığı da var. Ayakkabıyı denize düşürmüş olabilir insanlar. Teknelerle denize açıldıklarında ayakkabıları denize düşmüştür diyorsunuz. Ya da lastik çıkıyor mesela. Büyük traktör lastikleri, vapur iskelelerinde lastikler bağlı. Onlar yanaşan tekneleri muhafaza etmek ya da iskeleyi muhafaza etmek için oraya takıldı. Zaman içinde onu bağlayan halat kopmuştur, lastik kopmuştur. Bir mantık yürütüyorsunuz. Fakat az önce şurada baktım mesela market arabası var, market sepeti var. Bunun artık şöyle yorumlanması da garip geliyor, ‘Adam marketten alışveriş yaptı. Arabayla vapur iskelesine kadar taşıyordu, iskelede denize düşürdü' falan gibi bir mantık belki aranabilir ama mantık aramamak gerekiyor. Mantık arattırmasınlar. Marmara'ya sahip çıksınlar demek istiyorum. Bu deniz hepimizin, Marmara hepimizin. Zaten bu hashtag adı altında bir faaliyetle başlatılmıştı. Biz sadece burada temizlik yaptığımızda, sadece burada evsel atıkları tamamen ileri biyolojik arıtmadan geçirip denize bıraktığımızda Marmara'daki bütünleşik problem çözülmüş olmuyor. Diğer taraftan bu yapılmadığı takdirde o zaman denizdeki kirlilik devam ediyor. Marmara'yı koruma çalışmaları beraber yürütülmesi gereken çalışmalar. Birilerinin yapıp diğerinin yapmadığı durumda mesele hallolmuyor maalesef. Onun için Marmara'nın tamamında koordinasyon halinde çalışma konusunda da hem Marmara Belediyeler Birliği hem Çevre Bakanlığı büyük bir koordinasyon sağlamak için de gayret gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ekrem Ceylan

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