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Hurdalıkta çıkan yangın 5 buçuk saattir devam ediyor

Hurdalıkta çıkan yangın 5 buçuk saattir devam ediyor
Hurdalıkta çıkan yangın 5 buçuk saattir devam ediyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikaya ait hurdalıkta çıkan yangını söndürme çalışmaları 5 buçuk saattir devam ediyor.

Hurdalıkta çıkan yangın 5 buçuk saattir devam ediyor - Tıkla İzle

Yangın, saat 12.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde D-5003 Sokak'ta bulunan Diler Demir Çelik fabrikasına ait hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık 5 buçuk saattir geniş bir alanda devam ediyor. Yangında oluşan yoğun duman D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan sürücülere ise zor anlar yaşatıyor.

Emrah Dursun
 

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