Hurdalıkta çıkan yangında iş makinesi ve kamyonet kül oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6109. Sokak üzerinde bir hurdalıkta meydana gelen olayda iş makinesinin aküsünden kaynaklı yangın çıktı. İş makinesindeki yangın kısa sürede içeride bulunan hurda yüklü kamyonete de sıçradı. Hurdalıktan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı olmadığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, hurdalıkta bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

