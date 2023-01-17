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Hurdaya dönen araçlarını kaza bölgesinden ittirerek kaçtılar

Hurdaya dönen araçlarını kaza bölgesinden ittirerek kaçtılar
Hurdaya dönen araçlarını kaza bölgesinden ittirerek kaçtılar

Denizli'de gece saatlerinde süratle ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra dönerek durabildi. Kaza sonrası araçtan inen gençler, polisi aramak yerine hurdaya dönen otomobili yokuş aşağı itip, arkalarına bile bakmadan kaçtı.

Hurdaya dönen araçlarını kaza bölgesinden ittirerek kaçtılar - Tıkla İzle

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir eden otomobil, kontrolden çıkması sonucu park halindeki araçlara süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar kaldırıma çıkarken, otomobil ise dönerek durabildi. Büyük gürültünün çıktığı o anlarda araçta bulunan gençler bir süre aşağı inmedi.

Gürültünün etkisiyle kalkan vatandaşlar olayı anlamaya çalışırken, hurdaya dönen otomobildeki gençler araçtan indikten sonra polisi aramak yerine ilginç bir yönteme başvurdu. İki genç otomobili yokuş aşağı ittirmeye başlarken, şoför ise hiç araçtan inemeden arabayı çalıştırmaya çalıştı. Arkalarına bakmadan kaza yerinden kaçan gençler kısa süre sonra izlerini kaybettirdi. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden sürücüler, karşılaştığı manzara sonrası şoke oldu.

Eren Elyesa Polat

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