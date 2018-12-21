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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar |Zonguldak haberleri

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar |Zonguldak haberleri
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar |Zonguldak haberleri

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Sokak üzerinde meydana geldi. Kırat'tan Rat Mahallesine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 67 LN 331 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole uçtu. Otomobilde bulunan Emrullah A. (53), Tuncay Ö. (35) ve Mevlüt A. (30) yaralandı. Çevredekilerin yardımları ile hurdaya dönen otomobilden çıkan Emrullah A., Tuncay Ö. Mevlüt A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Barış Doğan
 

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