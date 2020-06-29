Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu!

Kaza, merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ahmet Yıldız idaresindeki 47 LE 203 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanıp takla attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yıldız, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oto çekici tarafından şarampolden çıkartılan otomobil hurdaya döndü.

Mihdi Aydoğan

