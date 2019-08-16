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Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Sarıkaya yönetimindeki 20 AL 429 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada Sarıkaya, hurdaya dönen otomobilde ağır yaralandı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile Sarıkaya olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.  

İbrahim Acıkara

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