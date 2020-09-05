Hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti

Olay, Bursa'nin Orhangazi İznik karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çakırlı Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ersin Aktürk (40), 77 BT 024 plakalı otomobiliyle zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil zeytin ağaçlarını devirdi. Ağaca çarpıp duran otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ersin Aktürk'ün cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kasayı duyarak hastaneye koşan yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Musa Öztürk

