Hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (30) yönetimindeki 16 R 6026 plakalı otomobil, metro duvarına çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü devrilen otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobilde yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü

