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Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karaman’da yoldan çıkan otomobil tarlaya takla attı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. (22) yönetimindeki 70 AAP 354 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan K.S. (18), H.S. (34) ve N.H.T (33) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.S. ile K.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Rıza Dağlı

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