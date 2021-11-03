Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

Edinilen bilgiye göre kaza; Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Sinan H. yönetimindeki 60 AAP 900 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Kaya Ç. idaresindeki 60 M 0913 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.B yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şaban Konyar

