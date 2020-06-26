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Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıkıp kaza tartışması yaptılar

Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıkıp kaza tartışması yaptılar
Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıkıp kaza tartışması yaptılar

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, otomobillerden birisi hurdaya dönerken araçta bulunanların burnu bile kanamadı. Kazanın ardından araç sürücüleri ve bazı kişiler arasında ‘sen suçlusun’ tartışması yaşandı. Araç sürücülerinden Ceyhun Tosun’un 1.09 promil alkollü olduğu belirlenirken ehliyete 6 ay el konuldu. Ayrıca sigorta ve muayenesinin olmaması nedeniyle araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıkıp kaza tartışması yaptılar - Tıkla İzle

Kaza Bahçelievler Mahallesi 5004 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Hacı Osman Uludoğan'ın kullandığı 07 ABY 617 plakalı otomobil 5002 sokakta Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ceyhun Tosun'un kullandığı 07 LCC 34 plakalı otomobille kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hurdaya dönen 07 LCC 34 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 çocuk şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattılar.

Kazanın ardından tartışma yaşandı
Kazanın ardından araç sürücüleri ve bazı kişiler arasında ‘sen suçlusun' tartışması yaşandı. Tartışma vatandaşların araya girmesi sonucunda kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı
Kazanın ardından sürücülerin kendi aralarında tartışmaları ve anlaşamamaları nedeniyle olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Kaza ile ilgili gerekli işlemleri yapan trafik ekipleri, araçları kullananların alkol kontrolünü de yaptı. Araç sürücülerinden Ceyhun Tosun'un 1.09 promil alkollü olduğu belirlenirken ehliyete 6 ay el konuldu. Ayrıca sigorta ve muayenesinin olmaması nedeniyle araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Mal canın yongasıdır
Kaza yapan 07 LCC 34 araç içerisinde bulunan Patates ve Soğan çuvalları araçtan yaralanmadan kurtulan çocuklar tarafından araçtan indirilerek başka bir araca aktarıldı.

Arif Kaplan

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