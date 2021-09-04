Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Kaza, Side Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy Mahallesi istikametine seyir halindeki Umutcan Akçakaya'nın kullandığı 07 SD 726 Plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarında virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan otomobilin arka sağ tekeri ve aküsü koparak etrafa savrulurken, otomobilin sürücüsü Umutcan Akçakaya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Can Tatlı otomobilden kendi imkanlarıyla çıktılar.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye birimine ait kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı bir şeylerinin olmadığını belirterek, 112 sağlık ekibinin hastaneye götürülerek tedavi talebini kabul etmedi.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Arif Kaplan

