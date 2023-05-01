HÜRJET'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi



Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli imkanlarla özgün geliştirdiği HÜRJET'de TEKNOFEST'te sergileniyor. Vatandaşlar HÜRJET'e yoğun ilgi gösterdi. HAVELSAN Eğitim Hizmetleri ve Entegre Lojistik Destek Grup Müdürü Oktay Tuncer'de HÜRJET'te yer alan HAVELSAN teknoloji sistemlerinin neler olduğunu anlattı. Tuncer, "HÜRJET'in geliştirilmesi kapsamında katkılarını 4 başlık altında toplaya biliriz. Özellikle bu tür platformların görev yazımları var. Bu görev planlama yazılımlarını tamamen milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilmesi yapılmıştır. Diğer bir husus tam uçuş simülatörünü HAVELSAN üstleniyor. Yine gömülü eğitim sistemi dediğimiz bir pilot, uçuş esnasında aynı zamanda uçakta meydana gelebilecek acil durumların oluşturulması ve bunlara karşı yapacağı manevraları ve alacağı tedbirlerin eğitimin yapabilmesi için gömülü eğitim sistemleri geliştiriyoruz. Bir diğer başlıkta platform entegre sitemler dediğimiz bir uçuş platformu içerisinde bir sürü sensör var. Birbirbirleriyle etkileşim içinde çalışmasını sağlıyor. Oluşacak dataların kaydını sağlayacak sistemler gibi bu platforma entegre sistemlerinde HAVELSAN tarafından geliştirildiğini söyleyebiliriz” dedi.

Zöhre Alagöz- Alperen Baran Metecan



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