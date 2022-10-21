HÜRJET'te önemli gelişme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projelerinde tam bağımsız savunma sanayii ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetler kazandırılmaya devam ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için test tesisi kurdu. Şirket, bu tesislerden elde edeceği veriler neticesinde platformların tasarım iyileştirmelerine de katkı sağlayacak. Zaman ve mali açıdan avantaj sağlayacak olan tesis ile şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. HÜRJET'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan bu tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın da yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleşeceği yeni bir tesisi daha kurmak için çalışmalar da başladı.

Kemal Diri







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