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Hürser Tekinoktay: "Londra'da işler böyle yürüyormuş"

Hürser Tekinoktay:
Hürser Tekinoktay: "Londra'da işler böyle yürüyormuş"

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün diğer 3 adayı yemeğe davet edip kendisini etmemesiyle ilgili olarak "Londra'da işler böyle yürüyormuş" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan adaylarından İsmail Ünal, Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'yle yemekte buluştu. Ancak Yamantürk'ün, bir önceki seçimde Fikret Orman'a karşı aday olan ve bu seçimde de Orman'ın istifa açıklamasını yapmasının hemen ardından başkanlığa aday olduğunu açıklayan Hürser Tekinoktay'ı yemeğe davet etmediği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak çok kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, kendisinin yemeğe davet edilmediğini belirterek, "Kendilerine afiyet olsun diyorum. Demek ki Londra'da işler bu şekilde yürüyormuş" dedi. Tekinoktay bu açıklamasıyla mayıs ayında Tevfik Yamantürk'ün Londra teamülleriyle ilgili yaptığı açıklamaya da atıfta bulundu.

Bozhan Memiş

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