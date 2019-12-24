Hüseyin Altuğ Taş: 'Gökhan Çıra, Fenerbahçe'ye gol attığımızda çok seviniyordu'

Galatasaray'ın altyapısından yetişip, akademiden Başakşehir'e transfer olan ve son olarak Bodrumspor'da ter döken 23 yaşındaki başarılı futbolcu Hüseyin Altuğ Taş, sarı-kırmızılı takımın futbol akademisinden, Türk futbolunu son durumuna kadar İhlas Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray futbol akademisinden çok şey öğrendiğini dile getiren Altuğ Taş, “Galatasaray'da çok güzel anlar geçirdim. O zaman başımızda Müfit Erkasap'tı. O dönem 4 hafta altyapıda üst üste yapılan oylamalarda en iyi oyuncu olunca fair-play ödülü aldım.

Fatih Terim de bu ödül sonrası beni A Takım idamına çıkardı, forma verdi. O dönem, Drogba, Sneijder ile aynı sahaya çıktım. Ardından da altyapıdan 500 bin TL bonservis ile Başakşehir'e transfer oldum. Abdullah Avcı ile çalıştım. Sonrasında Sakaryaspor'a geçtim. Sakarya'da güzel anılarım oldu. Şampiyon olup 2. Lig'e çıktık. Bandırma'da Play-Off oynama şansı yakaladım. Son olarak Bodrumspor'da mali ve yönetimsel sıkıntılar oldu. Ayrılma evresi geçirdim ve karşılıklı olarak sözleşmemi feshettim” diye konuştu.

“Gökhan Çıra'nın açıklamaları beni çok şaşırttı”

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı maç sonunda sarı-kırmızılı takımın altyapısındayken beraber oynadığı Gökhan Çıra'nın açıklamalarına çok şaşırdığını dile getiren Taş, “Galatasaray altyapısında çok futbolcu yetişmiştir ve Türk futboluna birçok isim kazandırılmıştır. Galatasaray altyapısından çıkıp yanlış açıklamalar yapan oyuncu çok nadir görürüm.

Ben, Galatasaray altyapısından ayrılıp da üzülen tanımam. Çünkü orada çok şey öğrenirsiniz. Öncelikle insan olmayı öğretiyorlar. Karakterli adam olmayı ardından da futbolu öğretiyorlar. Gökhan Çıra'nın açıklamaları beni çok şaşırttı. Gökhan Çıra'nın Galatasaray ile ilgili videolar attığını biliyorum. Altyapıda Fenerbahçe'ye gol attığında nasıl sevindiğini biliyorum. Galatasaray düşmanlığını onda hiç görmedim. Şampiyon olduğumuzda seviniyordu. Galatasaray'da öyle bir takıma düşmanlık olmaz. Herkes kendi geleceğine bakar” ifadelerini kullandı.

“Hedefim Avrupa'da oynamak”

Galatasaray'da tekrar forma giymeyi istediğini belirten Taş, “Avrupa'da futbol oynamak en büyük hedefim. Ya takımla ya da performans anlamında kendini göstermen lazım. Efecan (Karaca) abi, Sadık (Çiftpınar) abi büyük sıçrayışlar yaptı mesela. Tekrar Galatasaray'da oynamak neden olmasın. Herkes Galatasaray'da oynamak ister” dedi. Fatih Terim'in Türk futbolundaki en iyi teknik adam olduğunu da sözlerine ekleyen genç futbolcu, “Fatih Terim, Prandelli her maçımızı izliyordu. Takip ediyorlardı. Tabii benim zamanımda FFP böyle çok aktif değildi. Yabancı oyuncu bolluğu vardı. FFP o zaman olsaydı şu an belki de Galatasaray'da oynuyor olabilirdim. Fatih Terim, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası. A Takım antrenmanlarını izliyordum, taktikleri, oyunculara yaklaşımları çok farklı. Çok iyi bir hoca” şeklinde konuştu.

Hüseyin Altuğ Taş, Türk futbolunda son dönemde en fazla tartışılan konulardan biri olan yabancı kuralı hakkında ise şunları söyledi:

“Yabancı kuralını yanlış kullanıyoruz. Bu sayının aşağıya çekilmesi lazım. Şu an Süper Lig'de oynasam; ‘Yabancı kuralı inmesin, oynayan oyuncu oynar' derim. Bunu demek kolay. Ama alt liglerde böyle olmuyor. Türkiye'de yöneticiler, Türk oyunculardan çok yabancı oyunculara yöneliyorlar. Çok popülist yaklaşıyorlar. Altyapıdan oyuncuya değer vermiyorlar ve oyuncu çıkarmak için uğraşmıyorlar. O kültür bizde yok. Yerlinin zorunlu oynatılmasından yanayım. Altyapıdan örneğin 2-3 oyuncu oynasın. Biz kadroyu doldurmak için listeye yazıyoruz.”

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan