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Hüseyin Aydın görevini devrediyor

Hüseyin Aydın görevini devrediyor
Hüseyin Aydın görevini devrediyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yarın gerçekleştirilecek genel kurulda görevini devredecek.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın istifaen ayrılmasının söz konusu olmadığını, genel kurulda görevini devredeceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın görevinden istifa ettiğine dair haberlerle ilgili yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin Aydın, 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir” denildi.

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