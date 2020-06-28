İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüseyin Çimşir: 'Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum'

Hüseyin Çimşir: 'Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum'
Hüseyin Çimşir: 'Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yarışında avantaj kaybetmiş olabileceklerini ancak önlerinde 5 tane daha final maçı olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 1-1 berbere kaldıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı basın toplantısında , kötü oynadıklarını belirterek, "Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok. Kötü oynadık. İki maçtır kaybedilen 4 puan var. Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde 5 tane daha final maçı var. Bu maçlarda kazanılacak 15 puan var. Kazandıktan sonra ligdeki sıralamamıza bakacağız. Ben takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede. İnşallah hep beraber bu işi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.