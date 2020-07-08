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Hüseyin Çimşir: "Üzüntülüyüz"

Hüseyin Çimşir:
Hüseyin Çimşir: "Üzüntülüyüz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Antalyaspor karşısında berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lige verilen aradan sonra sahalarında oynadıkları 2 müsabakanın oyun başlangıçları ve gidişatının istedikleri seviyede olmadığını belirten Çimşir, "Rakibin orta sahadaki dirençli oyununa cevap veremedik. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Penaltı ile geriye düştük, iki penaltı ile öne geçtik. Oyunun belli bölümlerinde rakibin direncini kıramadık, oyuna ortak ettik. Rakibi oyun dışına atamadık. 3 maç kaldı, en eyi şekilde bu maçları bitirip sonrasıyla alakalı hep beraber değerlendirme yaparız" ifadelerini kullandı

Gökmen Şahin

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