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Hüseyin Çimşir'den açıklama

Hüseyin Çimşir'den açıklama
Hüseyin Çimşir'den açıklama

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Hüseyin Çimşir, takımdan ayrılmasına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'un eski çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir, hakkında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yayımladı. Bordo-mavili takımdaki görevinden ayrılmasına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çimşir, "Şerefle ve onurla temsil ettiğim Trabzonspor kulübünden ayrıldığım günden bugüne kadar hiçbir yazılı ve görsel basına bir açıklamam olmamıştır. Gerek futbolculuk, gerekse de teknik direktörlük hayatımda dedikodu ortamından hep uzak durdum, ömrüm boyunca da uzak duracağım. Şayet bir gün bir açıklama yapmam gerekirse, bunu da çok değerli basın mensuplarına önceden haber vereceğimi bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

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