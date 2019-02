Hüseyin Demir: 'Sigara kullanımı ekonomik açıdan ülkenin ciğerlerini mahvediyor'

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de günde ortalama 17 milyon paket sigaraya 150 milyon TL harcanırken, bunun yanında nargile tütünü ve sarmalık tütün de rakamlara eklenince günde 250 milyon TL'nin tütün ürünlerine harcandığı görüldü. Dünyanın en büyük 6 tütün şirketi Türkiye'nin en değerli 500 şirketinin toplamından 3,46 kat daha fazla kar ettiği görülürken, 6 tütün şirketinin cirosu Türkiye milli gelirinin yüzde 42'sine denk geldiği belirtildi. Yılda kişi başı 88 paket sigara tüketilen Türkiye'de ortalama 880 TL sigaraya harcanırken, sigaranın maddi ve beden zararlarının yanı sıra doğaya da ciddi zararlar verildiği aktarıldı. Türkiye'de yılda 50 bin ton civarında izmarit beş yılda çözülebildiği belirtilirken, tütünün ekonomiye etkileri konusunda da saptamalarda bulunulan araştırmada, tütün endüstrisinin istihdam oluşturmak ve vergi geliri sağlamak gibi ülkenin ekonomisine destek olma iddiası olduğu, tütün endüstrisinin girdiği bütün ülkelerin hastalıklar, ölümler ve ekonomik kayıplardan dolayı sıkıntıya girdikleri aktarıldı.

Her yıl yüz milyarlarca dolara mal oluyor

Tütün kullanımının dünya çapında her yıl yüz milyarlarca dolara mal olduğu savunulan raporda, tütüne bağlı ölümlerin, ekonomik fırsatların kaybedilmesine neden olmakta olduğu belirtilirken, nüfusu kalabalık ülkelerin dünyanın imalat sanayisinin merkezleri konumunda yer aldığı aktarıldı. Bu ülkelerde tütüne bağlı ölümlerin çoğunlukla üretim çağındaki gençlerde olduğu belirtildi.

"Tütün ürünlerinin verdiği zararların, savaşların verdiği zararlardan daha yüksek"

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Küresel Tütün Salgını Raporu'na ve yapılan araştırmalara göre, tütün ürünlerinin neden olduğu zararlar konusunda yaptığı açıklamada, tütün ürünlerinin verdiği zararların, savaşların verdiği zararlardan daha yüksek olduğunu söyledi.

Tütüne bağlı ölümlerin ekonomik maliyetinin Avrupa ülkelerinde artış gösterdiğini belirten Demir, "Dünyada tütün kullanımının çok yüksek olduğu bölgelerin, bidi, kretek, nargile gibi tütünün değişik formlarının kullanılması durumu ile karşı karşıya bulunuyor. Bu ürünlerin de sigara gibi öldürücü olduğu bilinmektedir" dedi.

Türkiye'de tütüne bağlı sağlık bakımının yıllık maliyeti 4 milyar dolar

Demir, tütünün küresel düzeyde sağlık bakımı harcamalarına etkisi konusundaki bilgilerin tam olmadığını, ancak 4 bin çeşit zararlı kimyasal madde içeren tütün ürünlerinin neden olduğu hastalıkların çok yüksek olduğunun bilindiğinin vurgulandığı araştırmada, saptamalarını şöyle açıkladı: "ABD'de tütüne bağlı sağlık bakımının yıllık maliyeti 91 milyar dolar, Almanya'da 8 milyar, Türkiye'de 4 milyar dolar, Avustralya'da da 1 milyar dolar kadardır. Tütünün net ekonomik etkisi yoksulluğu artırması şeklindedir. Endüstrinin daha çok bağımlı müşteri sağlama hedefi yoksul olanları daha fazla etkiler. Çoğu ülkede tütün kullanımı yoksullar arasında daha fazla, zengin ve yoksullar arasındaki fark, ortalama gelirin en düşük olduğu bölgelerde en fazladır".

"Tütün kullanımı arttıkça, etkisi daha da olumsuz hale gelecektir"

Demir, sigara dumanından pasif etkilenimin de sağlık etkilerinin yanı sıra ekonomik kaynaklarını boşaltan ciddi bir duruma yol açtığını ve Türkiye'de pasif sigara dumanı etkileniminin 1 milyon dolarlık direkt; sakatlık, iş göremezlik ile gelir kaybı gibi nedenlerle 1 milyon dolardan daha fazla dolaylı sağlık harcamasına neden olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Tütünün maliyeti ve ekonomik yükü konusunda daha fazla bilgi ve analize gereksinim olmakla birlikte tütün kullanımının verimlilik ve sağlık bakımı üzerindeki etkilerinin açık olduğunu söyleyebiliriz. Tütün kullanımı arttıkça, etkisi daha da olumsuz hale gelecektir. Bu durum yoksul kesimde daha fazla hissedilir. Önümüzdeki yıllarda tütüne bağlı sorunların tam olarak ortaya çıkmasını takiben salgının parasal maliyeti düşük ve orta gelirli ülkelerin ekonomik durumunu daha olumsuz hale getirecektir" şeklinde konuştu.

"Dünya genelinde her 10 ölümden bir tanesinin sigara kullanımı nedeniyle gerçekleşiyor"

Demir, tütünün her 6 saniyede bir kişinin ölümüne neden olduğunu ve bu kişilerin 15 yıl kadar erken öldüğünü söyleyerek, "Dünya genelinde her 10 ölümden bir tanesinin sigara kullanımı nedeniyle olduğunu görmekteyiz. Yılda 5 milyondan fazla kişinin bu nedenle öldüğüne, acil önlemler alınmadığı takdirde 2030 yılına gelindiğinde tütün kullanımı nedeniyle ölen kişi sayısının yılda 8 milyonu geçebilir. Sigara içme davranışı kontrol edilmez ve bu şekilde devam ederse bugün hayatta olan kişilerden 500 milyonunun sigara nedeniyle öleceği tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

"Tütün kullanımının akciğer kanseri, felçten ve ölümcül kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklardan sorumlu"

Demir sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan araştırmada, sigaranın yanı sıra bidi, kretek, nargile gibi diğer türlerin de giderek yaygınlaştığı, hatta sıklıkla bu tür kullanımların daha az zararlı olduğu düşüncesinin de olduğu, ancak tütün kullanımının her türlüsünün öldürücü olduğunun bilindiği kaydediliyor. Her türlü tütün kullanımının akciğer kanserlerinin yüzde 90'ından, felçten ve ölümcül kalp hastalıklarından sorumlu olduğu açıkça tespit edildiğini görmekteyiz".

"Tütün ürünlerini kullanmayalım kullanan kişilerin bırakması için bizde çaba sarf edelim"

Sigara kullanan kişilere seslenen ve tütün ürünlerinin kullanılmamasını vurgulayan Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, "Tütün ürünlerini kullanmayalım kullanan kişilerin bırakması için bizde çaba sarf edelim. Nargilede bir tütün ürünüdür, çok zararlıdır. Sigarayı içenler bırakmak istiyor ama başaramadıklarını dile getiriyorlar. Bunun için Sağlık Bakanlığının hastanelerde verdiği tedavileri denemelerini tavsiye ediyorum. Tütünün kölesi olmaktan kurtulduğunuz gün yeniden doğmuş gibi olacağınıza eminim. Sigaradan ölen insanların sayılarına baktığımızda savaşlara gerek olmadığını görüyoruz. Sigara konusunda Türkiye'de hükümetin aldığı bir çok kararın yerinde olduğunu ve daha fazla bu işin üstünde durulması gerektiğini, sigarayı bırakmak isteyen kişilere her konuda destek olunmasını çok önemli ve gerekli görüyorum" diye konuştu.