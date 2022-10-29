Hüseyin Eroğlu: '1-2 pozisyon dışında pozisyon vermedik'

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın genelinde baskılı oynayan taraf olduklarını vurgulayan Eroğlu, "Son haftalarda kazanan, az gol yiyip bir mağlubiyet alan bir takım vardı. Bizim de yaşadığımız talihsiz sakatlıklar ile istediğimiz gibi oynasak da sonuca yansıtamadığımız skorlar vardı. Önemli olan mücadeleyi skorla desteklememizdi. İlk yarı farkı arttırma şansımız vardı ama arttıramadık. İlk yarıda ön alan baskısı ile rakibin oyun kurmasını engelledik. Bu da rakibin format dışına çıkmasına neden oldu. Rakip, ikinci yarı sistemde değişikliğe gitti. Oyuncularımızla önde karşılama hedefimiz vardı. Geri yaslanmak durumunda kaldık. Bizim için belki 2-0'dan sonra fark şansımız da olabilirdi. 1-2 pozisyon dışında pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Samsun için anlamı olduğunu biliyorum. Bu galibiyeti buraya gelen taraftarlara, Samsunlulara armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bora Akyol - Yunus Kılıç

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