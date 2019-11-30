Hüseyin Eroğlu: 'Üretken olduğumuz deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz'

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altınordu deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Rakip zemini ve atmosferi iyi kullanıyor. Birçok maçı kazandılar. Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde top rakipte kaldı ama ondan sonraki süreçte topa sahip olduk. Üretken bir futbol oynayarak golü bulduk. Golden sonraki süreçte ikinci golü yakalama fırsatımız oldu ama duran toptan yediğimiz gol ile rakibimiz oyuna tekrardan ortak oldu. Rakibin ilk yarıda iki tane duran toptan bir pozisyonu vardı. Bunun dışında girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik.

İkinci yarıda kazanmak istiyorduk. 45. ve 55. dakikalar arasını düşünürsek belki de 4-1 bizim lehimize gelişecek maç, bir anda kaçırdığımız pozisyon. Sonrasında penaltıdan gol yedikten sonra zorlandık. Bundan sonraki pozisyonlarda bile girip de atamadığımız net pozisyonlarımız vardı. Bu kadar üretken topa sahip olduğumuz deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyun ve mücadele anlamında iyiydik ama sadece bunu skora yansıtamadık” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim