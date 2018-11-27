Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya dinlendirilecek

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Konya ekibinin lehine verilen penaltı özellikle sarı-kırmızılı camia tarafından tepkiyle karşılanmış ve mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bugün Yusuf Namoğlu başkanlığında toplanan Merkez Hakem Kurulu da FIFA kokartlı hakemler Göçek ve Özkahya'nın söz konusu mücadeledeki hatalı kararlarından dolayı bir süre dinlendirilmesine karar verdi.

GÖÇEK 19, ÖZKAHYA 18 MAÇTA GÖREV ALDI

İkinci bir değerlendirmeye kadar kızağa çekilen Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, ligde geride kalan 13 haftada MHK'nın en fazla görev verdiği hakemler arasında yer alıyor.

41 yaşındaki Hüseyin Göçek, bu haftaya kadar Süper Lig'de 8 kez hakem, 11 defa da VAR olmak üzere toplam 19 müsabakada görev aldı. Halis Özkahya ise aynı süreçte 8 maçta düdük çaldı, 10 kez de VAR odasına girdi.