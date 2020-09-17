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Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç basın açıklaması yaptı

Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç basın açıklaması yaptı
Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç basın açıklaması yaptı

Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ve Hüseyin Meriç’in aralarında geçen darp olayının ardından Meriç’in oğlu Mesih Meriç basın açıklaması yaptı.

Hüseyin Meriç’in oğlu Mesih Meriç basın açıklaması yaptı - Tıkla İzle

67 yaşındaki yaşlı adamın oğlu Mesih Meriç “ Babam artık rahatsız. Allah korusun başına bir şey gelir, bu işin içinden çıkamayız. Psikolojik olarak zor durumda, sağlık olarak da iyi durumda değil. Çarpıntısı var, nefes alamıyor. Birde yani ciddi anlamda korona var, bir şey kapmış olabilir nefes almakta da zorlanıyor. Hard diskler verildi devletimize, devletimiz gerekli her şeyi yapıyor. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak. Duygusal çöküntümüz var, ben de aynı şekildeyim. Ben de psikolojik olarak artık çok yoruldum, bu çok zor bir şey. İnşallah hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Hiçbir çocuğun, hiçbir babanın, hiçbir dedenin, hiçbir bayanın, hiçbir hayvanın, karıncanın dahi başına gelmemesi gereken bir şey. İnsanlar hata yapabilir anlıyorum ama bu hata tekrarlanan bir hata. Temmuzda da benzer bir şikayetimiz oldu. Ama bu seferki artık hiçbirimizin inanamadığı bir şey. Ben hala uyuyamıyorum, görüntüleri izledim. Gece babamın çığlıkları ile uyanıyorum ama adalet yerini bulacak. Buna inanıyoruz. Bundan sonra yayın veya herhangi bir şeye katılmayacağız, avukatımız geliyor. Gerekli başvuruları yaptık, gerekli delilleri ilk gün verdik. Karşı taraf çıksın istedikleri gibi konuşsun, istediklerini yapsın. Bakın görüntüler var. Babam burada 17 yıldır oturuyor. Çıkın komşularla insanlarla konuşun, etrafta insanlar var. Hepimizin başından ciddi şeyler geçti, babamın yaşadığına şükrediyorum” ifadelerinde bulundu.

Deniz Özkök - Metin Başar

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