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Hüseyin Üneş: “En az 3 transfer daha yapacağız”

Hüseyin Üneş: “En az 3 transfer daha yapacağız”
Hüseyin Üneş: “En az 3 transfer daha yapacağız”

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, taraftara verdikleri sözü tutarak tekrar Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Üneş, ayrıca lig başlayana kadar takıma en az 3 takviye daha planladıklarını dile getirdi.

Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, 2020-2021 sezonu öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Taraftara verdikleri sözü tutuklarını ve şampiyon olarak lige yükseldiklerini belirten Başkan Üneş, “Yeni sezon fikstürü tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Geçen sene kura çekiminde şampiyon olacağız dedik ve olduk. Sezona Ankara'da başlayacağız ve Alanyaspor ile de ilk devreyi bitireceğiz. 21. haftayı da bay geçireceğiz. Takımımıza hayırlı olsun. Pandemiden dolayı 1. Lig'de taraftarlarımızdan ayrı oynadık son haftaları. Takımımızın 12 numarası, taraftarı bizi çok seviyor. Takıma kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyorlar. İlk etapta yüzde 30 taraftarla maçımızı oynayacağız. Umarım uzun sürmeden yüzde 100 taraftarımıza da kavuşuruz” diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Üneş, “Çalışmalarımız devam ediyor. 5 takviye yaptık. Kısa sürede 3 veya 4 transfer daha yapacağız. 11 Eylül'e kadar minimum 3 transfer yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güven Mert Ercan - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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