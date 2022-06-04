Hüseyinoğlu: 'Takımımız genel olarak iyi performans sergiledi'

2021-2022 sezonunu değerlendiren Niyazi Hüseyinoğlu, “Takım genel olarak iyi performans sergiledi. Puanlarda toplayarak düşme potasına girmeden sezonu tamamladık. Genel olarak değerlendirdiğimizde performansımızı takımı ve kulübü play-off oynatmak için ikna etmeye çalıştım. Bazı sebeplerden dolayı da daha ileri gitme şansımız olmadı. Devre arasında takviye yapamadık. Bir oyuncu transferi yaparak sezona devam ettik. Sıkıntılarımızı net olarak gördük. Mali sebeplerden dolayı bu sıkıntıları da yaşamamız normaldi. Performansımıza bakıldığında daha iyi yerlerde de olabilirdik ligde. Şansız maçlar oldu ve bu maçlarda talihsiz puanlar kaybettik” dedi.

Yeni sezonda takımda kalacak ve gidecek olanlarla ilgili yönetime raporu sunduklarını ifade eden Hüseyinoğlu, “Bu yıl kulüpleri zorlu maliyet tabloları bekliyor. Kısıtlı bütçesi olan takımları zorlu bir sezon bekliyor diyebiliriz. Takımda kalmasını istediğimiz futbolcular bayağı yüksek maliyetlere transfer yapılacak gibi gözüküyor. Özelikle dış transferde takımımızda ki oyunculara büyük rağbet vardı ve bu oyuncularımızın takımda kalması biraz zor gibi bizim açımızdan gözüküyor. İyi teklifler aldıklarını biliyorum. İç transferde de sıkıntılar yaşayacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Hüseyinoğlu, yeni sezonda hedeflerinin takım olarak üst sıralar olduğunu sözlerine ekledi.

Ahmet Altay

