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Husilerden Aden'e İHA saldırısı: 32 ölü

Husilerden Aden'e İHA saldırısı: 32 ölü
Husilerden Aden'e İHA saldırısı: 32 ölü

Yemen’in Aden kentinde askeri geçit töreninde düzenlenen çifte saldırıda 32 asker öldü, onlarca asker yaralandı.

Husiler Yemen'in Aden kentinde bulunan Elcela karargahına insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze ile saldırı düzenledi. Olayda en az 32 asker hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Gerçekleştirilen saldırıda BAE'nin Aden kentindeki emniyet merkezleri hedef alındı. Olayda hayatını kaybedenlerin arasında Yemen ordusuna mensup komutanların olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan onlarca askerin yakın hastanelere sevk edildiği bildirildi. 

Aden'in Şeyh Osman ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu ise 3 asker öldü. Saldırının emniyet merkezinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Husilerin, Suudi Arabistan ve Yemen'in farklı şehirlerine sık sık düzenlediği balistik ve İHA saldırısında onlarca sivil öldü ve yaralandı.  

Muhammet Errumeym
 

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