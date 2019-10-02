İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı

Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı
Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı

Husilerin, Yemen’de geçtiğimiz günlerde tek taraflı olarak serbest bıraktığı 290 mahkumun ailelerine kavuşma anları görüntülendi.

Husilerin serbest bıraktığı 290 esirin yakınlarına kavuşma anı - Tıkla İzle

Husiler, geçtiğimiz günlerde 290 mahkumu serbest bırakmıştı. Özgürlüğüne kavuşan esirlerin yakınlarına kavuşma anları görüntülendi. Mahkumların aileleri saatler öncesinde cezaevi önüne gelerek bekleme başlarken, esirlerin cezaevinden ayrıldığı dakikalarda duygusal anlar yaşandı. Yakınları, serbest bırakılan mahkumlara dakikalarca sarıldı.

Husiler ve Yemen hükümeti, İsveç'in başkenti Stockholm'de Aralık 2018'de BM himayesinde imzaladıkları Stockholm anlaşması kapsamında 7 bin esiri takas etmeyi kabul etmişti. Ancak her iki taraf da anlaşmayı uygulamamıştı. Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.