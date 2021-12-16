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Hüsn-i Hat UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi

Hüsn-i Hat UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi
Hüsn-i Hat UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi

Hüsn-i Hat sanatı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Hüsn-i Hat sanatı, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geleneksel sanatlarımızdan Hüsn-i Hat, 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Kültürel mirasımızı korumayı ve tanıtmayı sürdüreceğiz".

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