Husumet silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 1 yaralı

Olay, 13 Ekim Çarşamba akşamı Keşan'a bağlı Siğilli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında arkadaşı İ.A.'yı da yanına alarak köye gelen G.T. daha önce aralarında husumet bulunan H.K.'nın kıraathanesine gitti.

İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra büyüdü ve H.K. yanında bulunan tüfek ile G.T.'nin üzerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçma parçaları G.T. ve arkadaşı İ.A.'ya isabet etti. İki şahıs da olay yerinde yaralandı.

Silahlı kavganın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunu kontrol eden sağlık acil servis görevlileri G.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı İ.A. ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahla bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan olayın faili H.K. köyden kaçarken, yakalanması için Enez ve Keşan çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Öte yandan, Siğilli köyüne giriş ve çıkışlar da jandarma kontrolü altına alındı.



Emre Akarca

