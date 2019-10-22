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Husumeti olduğu evi basıp 3 kişiyi bıçakladı

Husumeti olduğu evi basıp 3 kişiyi bıçakladı
Husumeti olduğu evi basıp 3 kişiyi bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan ailenin evine gelen İ.K. 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Zanlı gözaltına alınırken yaralanan 2 kişinin yoğun bakımda ki tedavileri sürüyor.

Olay Kavaklık Mahallesi, Doruk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ. K. otomobiliyle daha önce aralarında husumet bulunan K. A.'nın evinin önüne gelerek otomobiline çarptı. Bu sırada dışarı çıkan husumetlisi K. A. ile kavgaya tutuşan İ. K. yanında bulunan bıçakla önce K. A.'yı bacak, karın ve omuz bölgesinden ardından da kavgaya karışan babası A. A.' yı karnından ve E. D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Kendisi de kavga sırasında yaralanan İ. K. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken diğer yaralılar yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan E. D. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A. A. İle oğlu K. A. yoğun bakıma alındı. Kavga sırasında kırılan ve A. A.'nın karnında kalan bıçak parçası ise ameliyatla alındı.

Olayın faili İ. K. ise polis tarafından yakalanarak, yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.
İddiaya göre K. A. ile İ. K. arasında daha önce yaşanan bir kavga nedeniyle mahkemelik oldukları, K. A.'nın yargılandığı davada beraat ettiği ifade edildi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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