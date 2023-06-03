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Husumetli iki aile caddede karşılaşınca birbirine girdi

Husumetli iki aile caddede karşılaşınca birbirine girdi
Husumetli iki aile caddede karşılaşınca birbirine girdi

Erzurum’da aralarında husumet bulunan iki ailenin sokakta karşılaşınca kavgaya tutuştu. 1 polisin yaralandığı kavgada korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile Yakutiye ilçesi Cumhuriyet caddesinde karşılaştı. Bölge idare Mahkemesi önünde karşılaşan aileler arasındaki sözlü tartışama kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale eden trafik polisi elinden yaralandı. Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilerek tarafları ayırdı. Kadınların da karıştığı kavgada polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerindeki vatandaşlar kavga karşısında korku dolu anlar yaşadı.

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