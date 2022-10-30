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Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek konuştu: 1'i ağır 5 yaralı

Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek konuştu: 1'i ağır 5 yaralı
Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek konuştu: 1'i ağır 5 yaralı

Denizli’de aralarında daha öncesine dayanan tartışma oldu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek konuştu: 1’i ağır 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saruhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarından daha önce tartışma olduğu öğrenilen iki grup, belirlediği noktada buluşarak konuşmaya başladı. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkarılan pompalı tüfeğin ateşlendiği kavgada Z.K. (37), M.K. (39), C.K. (23), E.K. ve C.K. (24) yaralandı. Sonrasında şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, saçmaların isabet ettiği araçta ve çevrede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu bölgedeki araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer
 

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