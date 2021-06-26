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Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup önce tartıştı, sonra kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinde 10’dan fazla boş kovan bulan ekipler, şahısları yakalamak için araştırma başlattı.

Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1254 Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sokak üzerinde karşılaştı.

Grup üyeleri önce burada kendi aralarında tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olay yerine beyaz Doblo marka araç ile gelen bir grup üyesi, araçlarından aldıkları silah ile diğer grup içerisinde bulunan 2 kişinin üzerine rastgele ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucu M.Ş. (20) ve arkadaşı yaralandı.

Yaralı şahıslar için olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahsın birisi olay yerinden ekipler tarafından alınarak hastaneye götürülürken, diğer şahıs yaklaşık 150 metre yürüyerek kaçmaya çalıştı.

Şahıs fazla kaçamadan yere yığılınca olay yerine gelen 112 ekipleri, özel bir hastaneye götürdü.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sokak üzerinde yapılan araştırmada 10'dan fazla boş kovan bulundu.

Ekipler kaçan şahısların eşkalleri üzerinde araştırma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor

Ertuğrul Gün
 

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