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Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü...

Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü...
Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü...

Şanlıurfa’da husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise hasar meydana geldi.

Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü... - Tıkla İzle

 Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, yolda karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerindeki kadınlar 'Polis' diye bağırarak yardım istedi. Uzun süre kimsenin ayıramadığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise maddi hasar oluştu. Çevredekilerin araya gitmesiyle son bulan kavgada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kolsuz
 

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